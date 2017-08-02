Азербайджан уже несколько лет сообщает о начале производства той же самой снайперской винтовки: Razminfo

«Razminfo». 31 июля министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов сообщил, что в Азербайджане наладил производство снайперской винтовки «Ялгузаг» ( «Yalguzag») и учебной ручной гранаты типа F-1. Об этом сообщает сайт Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Впервые снайперская винтовка «Yalguzag» калибром 7,62 мм была показана в 2013 году на проводимой в Турции военной выставке. Интересно, что в 2014 году советник министра оборонной промышленности Азербайджана Азад Мамедов объявил, что «снайперская винтовка готова к использованию». В то время отмечалось, что «в скором времени она дополнит вооружение армии Азербайджана».

В 2016 году директор Научно-исследовательского института «Shargh» министерства Ильгар Назаров в свою очередь заявил, что «Азербайджан подписал соглашение об экспорте «Yalguzag». Теперь министр оборонной промышленности Азербайджана объявляет, что они только сейчас приступают к серийному производству винтовок «Yalguzag».