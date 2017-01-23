Арам Саргсян: «Мы должны убедить неподкупных и честных избирателей отдать предпочтение блоку «Елк»

На состоявшейся в субботу первой конференции, блок «Елк», созданный на основании подписанного 12 декабря 2016 года совместного меморандума партий «Просвещенная Армения» «Республика» и «Гражданский договор», решил поставленные перед ним важнейшие задачи и объявил, что в предстоящих парламентских выборах и выборах Совета старейшин Еревана будет участвовать единым блоком. Председатель политсовета партии «Республика», член блока «Елк» Арам Саргсян в своей речи отметил, что они хотят изменить историю и найти выход из тупика. «Остальное может быть схожим: снова как в 2003-м, 2008-м и 2013-м годах выборы, встречи, выступления, обещания, залы, улицы, площади, … На этих выборах мы не будем повторять то, чего не должны были делать, и совершим то, чего не делали до этого. Эти выборы по характеру и форме совершенно новые, не испытанные. Никто не может убедительно, окончательно и реалистично прогнозировать, как будут развиваться события, и тем более – кто и какой зафиксирует результат.

Однозначно только то, что по новому избирательному порядку власти разделила Армению на 13 округов, и в каждом округе вовлекли одного, в некоторых случаях нескольких миллионеров и должностных лиц, обогатившихся на государственных ресурсах и при помощи коррупции. И на этом основании они уверены, что силой административного ресурса и денег добьются успеха. Получение голосов электората путем справедливых выборов в их случае не сработает. Эта власть раздает деньги, чтобы прийти к власти и приходит к власти, чтобы заработать деньги. Их надежда на подкуп за 10, 20, если надо и за 50 тысяч драмов. Факт, что 40 и более процентов участников выборов –неподкупный и голосующий по совести электорат, который будет бороться. Мы должны активизировать и убедить неподкупную и пассивную часть избирателей, чтобы они отдали предпочтение блоку «Елк».

Какую альтернативу имеет наш электорат, отвергающий деньги и голосующий за идею? РПА скажет, что все хорошо, и если ей окажут доверие, то будет еще лучше, и будет раздавать деньги. Те, кто не у власти, будут говорить, что плохими являются РПА, Серж Саргсян и его окружение. Если их сменят, и придут они, то все станет лучше. И снова будут раздавать деньги. Есть также силы, которые скажут, что состояние страны неописуемо плохо, а власти – предатели. Но эти силы несколько дней или лет назад покинули парадный подъезд президентского дворца, но вхожи туда через заднюю дверь. Когда смотришь на эти силы, становится очевидным, что выход – это мы. С уверенностью говорю: избиратели, которые будут голосовать за предвыборную взятку, знайте, что ваше голосование тайное и никто не сможет его проконтролировать. Не берущие предвыборных взяток, обладающие политическим и гражданским сознанием – надежда страны на вас. Активно участвуйте в выборах. Это единственная цивилизованная и безопасная возможность реальной смены власти. Боритесь вместе с нами и доверяйте нам», – заявил Арам Саргсян.