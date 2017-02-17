«Это президент нашей страны, это его подход, его решение»: Царукян – о заявлении Сержа Саргсяна: видео

«Если мы сможем правильно провести предвыборную кампанию, донести до народа, то уже народ должен решить вопрос своего будущего», – сказал вчера в беседе с журналистами Гагик Царукян.

На вопрос по поводу высказывания Сержа Саргсяна, что он не приветствует его возвращение в политику, и отразится ли данное заявление каким-либо образом на нем, Гагик Царукян ответил: «Не знаю, пойдите и спросите у народа, дорогие мои. Я сейчас как был чист, искренен, верен своей команде и моему народу, я говорю – вы сами знаете, вы сами тоже чувствуете, что этот человек чист, он созидающий человек, предан своей нации, своему народу. Высоко держит честь своей нации во всем мире».

Он также заявил: «Это президент нашей страны, это его подход, его решение. Я сказал и своим соратникам по команде – не только президента, но и любую партию оскорблять, обижать, поливать грязью может только слабый человек. Человек должен представать перед обществом, своим народом своими делами, своими подходами, своей готовностью. Сегодня любой может написать красивые программы, но ты должен посмотреть на путь, пройденный этим человеком, в состоянии ли он взять на себя бремя. Я человек из обычной рабочей семьи, родившейся из этой земли, который начал с нуля, и всего добился сам. Я все представляю, видел, делал, победил».

На вопрос, удастся ли ему на этот раз осуществить смену власти, Гагик Царукян ответил: «А что такого, я сказал, к чему мы готовы, назвал те проблемы, которые сегодня и вы тоже чувствуете на примере вашей жизни. Я сказал, что мы имеем желание, не можем сидеть, сложа руки, готовимся решить важнейшие вопросы, чтобы дать хотя бы некоторую возможность нашей нации встать на ноги. Сегодня не стоит вопрос личности, чтобы человек думал остаться на должности. Сегодня стоит вопрос нации».