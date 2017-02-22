Выберется ли из-под обещаемых «предвыборных цифр» находящийся в тяжелом положении бюджет? – видео

Двойное повышение пенсий, при установлении минимальной пенсии в размере 50 тысяч драмов, существенное повышение зарплаты и минимальной корзины, снижение платы за обучение, освобождение малого бизнеса от налогов. Это предвыборные обещания партий.

Сегодня Aravot.am в Пресс-клубе «Блиц-инфо» спросил у руководителя Республиканского союза работодателей Армении Гагика Макаряна, насколько реалистичны эти обещания, и насколько наш, как указал премьер-министр, находящий в тяжелом состоянии бюджет сумеет выбраться из-под этих обещанных «предвыборных цифр»?

Господин Макарян, отвечая на наш вопрос, сказал, что все это будет возможно при существенном сокращении «теневого» сектора экономики, борьбе с коррупцией и возвращении потерянных ресурсов.

«До 50% нашего ВВП – это «тень». Вместе с этим, в бюджет не поступают 1-1,5 млрд. долларов, то есть, наш бюджет может состоять не из 2,5 млрд., а от 3,5 до 4 миллиардов. Следовательно, возрастет и ВВП на душу населения, обогатится бюджет, в этом случае станет возможным повысить зарплаты, пенсии. Но, если мы останемся при сегодняшних финансовых темпах, то это будет невозможно, так как не сможем обеспечить такие показатели».

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