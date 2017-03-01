Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:03 | Март 1 2017

«В центре программ нашего блока также жизненный опыт Гагика Царукяна»: Микаел Мелкумян

«В центре программ нашего блока также жизненный опыт Гагика Царукяна»: Микаел Мелкумян

Блок «Царукян» уже разработал 15 первоочередных шагов, которые реализует немедленно, если блок на предстоящих выборах в парламент получит большинство голосов и самостоятельно сформирует правительство.

Об этом вчера в Пресс-центре «Спутник-Армения» сообщил журналистам кандидат от блока, депутат НС от ППА Микаел Мелкумян.

«Мы это будем делать не одни, в будущей коалиции у нас будут союзники, но если у блока будет возможность самостоятельно формировать правительство, мы осуществим эти шаги в течение нескольких месяцев», – отметил он.

Мелкумян сообщил, что программа блока будет представлена во время предвыборной кампании: «Надо вернуть уехавших из страны, дать достойные пенсии, смягчить бедность, а решение этому есть».

На вопрос, что произойдет, если они в парламенте не составят большинство, Микаел Мелкумян ответил, что в основе их программ лежит научный анализ и жизненный опыт Гагика Царукяна: «То, что он в течение последних 20 лет с нуля достиг успеха в этой стране. В основе лежит и политическая воля… Мы не стремимся к власти, но если сумеем остаться не-властью – второй силой, и заставим правительство осуществить часть наших пунктов, это будет исходить из интересов народа».

Депутат не дал прогнозов, сколько процентов получит блок «Царукян» в парламенте: «Мы идем побеждать».

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Рубрики: Политика
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