Второго апреля будет объявлен список лиц, удаленных техническим нокаутом

Вскоре состоятся общенациональные выборы, и через два дня развернется борьба не только между властями и конструктивной оппозицией, но и внутри той же сборной команды. И это еще не все …. А теперь вернемся на ринг. Поединками Артура Абрахама, Вика Дарчиняна и Сюзи Кентикян восхищается весь армянский народ. Они демонстрируют на ринге все возможности и умения честного спортсмена. Для нас даже неважно то, что они живут в Германии или далекой Австралии. Артур Абрахам снова выйдет на ринг 22 апреля, и нам остается просто пожелать ему победы.

А до этого, 5 марта, на армянский парламентский ковер выйдут померяться силами наши рейтинговые кандидаты разных весовых категорий. Кстати, борьба будет проходить не по боксерским или борцовским правилам, скорее это будут бои без правил, а может и круче… Впервые в соревнование по выборам в армянский парламент включен новый вид спорта – «рейтинг». Центральная избирательная комиссия в качестве арбитра объявит 5 марта о начале рейтинговой гонки и ударит в гонг, а 2-го апреля представит список лиц, удаленных техническим нокаутом. Любителей политического спорта ждут интересные эпизоды с 5 марта по 2 апреля.

Гарник ВАГАРШАКЯН