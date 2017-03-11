Проблема в обществе

Когда я пишу, что наша главная проблема носит общественный характер, большинство людей со мной не соглашаются и продолжают оставаться при убеждении, что злых, жадных и преступных людей нужно заменить добрыми и великодушными, и все переменится. А виновные должны быть сурово наказаны.

Но на самом деле никакой суровости не требуется. Проблема решается гораздо проще. Если, к примеру, мой сын совершил преступление, он должен быть осужден и лишен свободы. А я, узнав новость о его аресте, не должен кидаться повсюду, пытаясь освободить его от ответственности или смягчить наказание. Он должен понести такое же наказание, как и любой «неприкаянный» парень. Смогу ли я так поступить? Весьма сомневаюсь. Потому что меня со всех сторон обвинят в бездушии, что мой сын попал в беду, а я не хочу даже пошевелить пальцем, что в этой богом забытой стране нельзя гоняться за принципами. Начнут напоминать про сына Погоса, про сына Киракоса. А теперь представьте на моем месте любого представителя власти, мелкого или крупного госчиновника, который по сравнению со мной имеет в сто, в тысячу раз больше рычагов. Если так мыслю я, то почему он должен думать иначе. Мы впустую, чисто теоретически жалуемся – «ах, безнаказанность», «ах, произвол», но когда дело касается нас лично, мы начинаем весьма «широко и разнопланово» представлять себе реальность.

Еще одна проблема нашего общества заключается в том, что мы являются не гражданами, не избирателями, а попрошайками. Недавно один из молодых кандидатов в частной беседе со мной выразил недоумение, что значительная часть людей, с которыми они встречались во время избирательной кампании, вообще не имеют ни малейшего представления, что значит жить в государстве, и, следовательно, с ними бессмысленно говорить о том, какое государство мы хотим построить.

Типичный эпизод. К Гагику Царукяну, который собирается выступить с речью во время своей избирательной кампании, подходит молодой парень. Сначала он пытается угодить лидеру ППА и сказать что-нибудь плохое о Серже Саргсяне. Но Царукян прерывает его и просит «не политизировать», потому что он очень хорошо знает, что «политический пролог» это всего лишь «журнал» перед фильмом, а само кино – попрошайничество. Так и оказывается – «у меня нет того, у меня нет этого, дайте мне какую-нибудь работу». В подобных случаях Царукян решает вопрос в «рабочем режиме» – напиши свой номер обратись к такому-то, и получишь то, что хочешь. Не вдаваясь в подробности, а нужно ли на самом деле это нечто молодому парню. Вот вам вся избирательная кампания и идеологическая борьба.