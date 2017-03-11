Неблагоприятные тенденции для экономики Армении: «Айкакан жаманак»

Вот уже нескольких дней как на внешних рынках формируются неблагоприятные тенденции для экономики Армении. В частности, резко снизились цены на медь и нефть.

А снижение стоимости нефти привело к девальвации рубля. Нефть подешевела более существенно. На прошлой неделе цена за баррель нефти составляла 56 долларов, а по состоянию на вчера уже $51,3, то есть, упала примерно на 10 процентов.

Это сразу же отразилось на обменном курсе рубля, и он вновь приблизился к отметке 60 рублей за доллар.

Это означает, что обесценятся денежные переводы, отправляемые из России в Армению, и это негативно повлияет на покупательную способность местного населения».