Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:57 | Март 11 2017

Неблагоприятные тенденции для экономики Армении: «Айкакан жаманак»

Неблагоприятные тенденции для экономики Армении: «Айкакан жаманак»

Вот уже нескольких дней как на внешних рынках формируются неблагоприятные тенденции для экономики Армении. В частности, резко снизились цены на медь и нефть.

А снижение стоимости нефти привело к девальвации рубля. Нефть подешевела более существенно. На прошлой неделе цена за баррель нефти составляла 56 долларов, а по состоянию на вчера уже $51,3, то есть, упала примерно на 10 процентов.

Это сразу же отразилось на обменном курсе рубля, и он вновь приблизился к отметке 60 рублей за доллар.

Это означает, что обесценятся денежные переводы, отправляемые из России в Армению, и это негативно повлияет на покупательную способность местного населения».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Пресса
Теги: , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда