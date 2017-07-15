Армяне Европы требуют равных прав для Арцаха: видео

«Мы, как граждане и налогоплательщики Европы, имеем право выдвигать свое требование», – высказал вчера мнение во время анонса кампании «Вовлеченность Европы в Арцахе» координатор федерации армянских организаций Бельгии Шахнур Минасян. Речь идет о том, что проживающие в европейских странах налогоплательщики-армяне имеют право требовать, чтобы в отношении Арцаха, как и в случае с другими непризнанными государствами, Европа проявляла одинаковый подход, и осуществляла там разные программы.

В рамках агитационной кампании планируется собрать подписи проживающих в Европе армян. Он начался 7 июня. Шахнур Минасян сообщил, что собрано 2000 подписей, но это небольшая цифра, так как в Европе проживают 800 тысяч армян. «Мы призываем присоединиться к нам и показать, что Арцах со своей системой ценностей стремится в Европу, и неправильно его игнорировать. Это не политическая агитационная кампания, это общественная инициатива, чтобы стало возможным установить связь между Арцахом и Европой через европейские гражданские организации», – сказал он.

После подведения итогов сбора подписей, что произойдет, вероятно, осенью, они будут представлены разным европейским структурам с требованием не игнорировать Арцах.

Но кампания на сборе подписей не закончится, и работа будет носить последовательный характер.

Директор Армянского филиала АВБС Далар Казанджян указал, что в Арцахе осуществляются разные программы, но эта кампания имеет особое значение. «Привлечение внимания ЕС к Арцаху не самоцель. Цель – изменить мнение людей и представить реалии. Мы хотим, чтобы в это дело вовлеклись различные международные структуры. И мы начали с Евросоюза. Цель АВБС – обеспечить процветание для народа Арцаха и защиту прав людей», – сказал он.