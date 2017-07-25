Факторы безопасности и обороны – в приоритет

Процесс естественной европеизации европейских постсоветских государств будет сорван без признания приоритетными факторов безопасности и обороны

30 июля с.г. стартуют военные учения НАТО Noble Partner 2017 («Благородный партнер») в военном полигоне Вазиани в Грузии. Наряду с вооруженными силами США, Британии, Германии, Словении и Турции, в них примут участие военные подразделения также Армении, Грузии и Украины. Об этом 21-го июля заявил министр обороны Грузии Леван Изория, добавив, что в учениях примет участие рекордное число военнослужащих – 2800. Кроме того, по случаю учений в Тбилиси прибудет вице-президент США Майк Пенс.

Если участие первых пяти стран в учениях вопросов не вызывает и вытекает из их членства в Североатлантическом Союзе, то значение участия в них Армении, Грузии и Украины, а также факт их совместного участия – трудно недооценить.

Грузия и Украина строят путь европеизации своей государственности, находясь под прямой, постоянной военной угрозой со стороны России. Ясно, что договоры, заключенные в 2008г с Грузией и 2014-15гг с Украиной лишь отчасти смягчают эту угрозу, но никак не нейтрализуют. Свидетельством тому – перманентное попрание Россией как одного, так и другого соглашения, подписанных благодаря европейским инициативам (Саркози и Меркель-Олланд). Причем, если в случае с Украиной поведение России наказывается санкциями, в отношении которых Европейский Союз и Соединенные Штаты выступают с единых, солидарных позиций, то на линии соприкосновения с Грузией русские вольготно и безнаказанно выдвигают вперед колючую проволоку, испытывая терпение Тбилиси, а также Брюсселя и Вашингтона.

Аннексировав в 2014г украинский Крым, развязав широкомасштабную войну и стремясь создать «замороженный» конфликт в Донбассе, Москва поставила цель просто истощить соседнее государство. То же самое – в случае с Грузией. Несмотря на то, что в Грузии реформы на основе европейских стандартов продвинулись довольно далеко, что нельзя сказать в случае с Украиной, тем не менее, в грузинском и украинском обществах имеет место большое разочарование и опасение, что эти реформы неполны и их необратимость далеко не гарантирована. Причиной тому – отсутствие гарантий безопасности.

Грузинская армия в силу своей малочисленности, как бы ни стремилась, не сможет противостоять широкомасштабному российскому вторжению. В случае с Украиной иначе: именно благодаря усилиям украинских добровольцев русским удалось «отгрызть» лишь столько, сколько получилось, тогда как два года назад политики России публично говорили о «Новороссии», простиравшейся до Одессы, у которой должна была быть общая граница с Приднестровьем, находящимся под контролем российской армии. Однако, как мы видим, Москва в настоящее время стремится лишь заморозить конфликт в Донбассе, периодически разогревая ситуацию в прифронтовой зоне.

А что делал за это время Запад, точнее – что не делает сейчас Запад? Прежде всего, отказывает Грузии и Украине в предоставлении перспективы членства в ЕС: ни в одном совместном документе такого нет. Договор об ассоциации и зоне свободной торговли –пожалуйста, безвизовый режим – тоже пожалуйста, но перспектива членства – ни в коем случае, будто Европа заканчивается на границах бывшего СССР. Кроме того, Тбилиси и Киеву не предоставляется оборонительное вооружение в нужном количестве и нужного качества, что позволит существенно повысить военно-политическую цену возможного российского вторжения. А санкции против России трактуются большей частью как наказание за агрессивное поведение, а также, отчасти, говорится о необходимости сдерживания РФ, но не истощения, сокращения потенциала агрессии, не говорится о необходимости демонтажа коррумпированного путинского режима, о новой стратегии в этом направлении.

Однако, хотя бы в США уже доминирует мнение, что принятых мер недостаточно, и создался двухпартийный консенсус в вопросе того, что санкции необходимо ужесточить. Плюс к тому, сформированные на многонациональной основе контингенты размещены по рубежу Таллин-София, безопасность бассейна Черного моря объявлена приоритетом НАТО, а по вопросу увеличения военных расходов сложилось согласие между Европой и США.

Что это может обещать Армении, западным соседом которого является не Польша со строго евроатлантической ориентацией, а де-европеизирующаяся и дестабилизирующаяся Турция, которая со временем становится не решением проблем НАТО, а проблемой самой.

Политика, руководствующаяся интересами коррупции и олигархов-монополистов, не могла не привести к асимметричной зависимости от России, когда лишь через семь лет начинаешь жестко реагировать на поставки наступательного вооружения Баку, когда почти четыре года ведешь переговоры и завершаешь работу над Соглашением об Ассоциации с ЕС и свободной торговле, и палец о палец не ударяешь за это время, чтобы ослабить зависимость от России, после чего едешь и отказываешься, и входишь в так называемый «ЕАЭС», а потому начинаешь думать, как выползти из-под этого всего. Или даже и не думаешь…

Хотя, далеко не так, что Запад вступил в игру должным образом. Очень мягко говоря. О реальной политической сущности и политических мотивах России там царили сплошное недоразумение и недомыслие. Америка «оттягивалась» от своей «политики перезагрузки» с Москвой, предоставила разоружающуюся Европу самой себе, называла ЕС «историей успеха», после чего «нужно сконцентрироваться на Азии». А Европа предавала забвению свой же исторический опыт, особо забывая важность безопасности.

Еще в июле 2013-го, когда еще не было ни 3-е сентября Армении, ни украинского Майдана, в Варшаве у меня появилась возможность высказать глубокую озабоченность в том, что Москва на пространство Восточного Партнерства смотрит имперским взглядом 19 века, и ведет политику, основанную на логике «игры с нулевой суммой». И это серьезный вызов, поскольку стратегия сближения постсоветских стран с ЕС лишена важнейшего элемента – безопасности. Следовательно, пока фундаментально не решена проблема безопасности, невозможно говорить о необратимости внутренних реформ. ВО всяком случае, об этом свидетельствует опыт Восточной Европы: вначале зонтик безопасности, реформы институтов безопасности, потом только остальное. А без этого Россия и поддерживающие ее криминально-олигархические и коррупционные структуры всегда будут держать под ударом любую попытку реформации.

Сказать, что на Западе сегодня стали руководствоваться именно этими соображениями – пока преждевременно, однако, вырисовывающиеся тенденции показывают, что рано или поздно у Запада просто не будет другого выбора. Сегодня Россия заминировала пространство Восточного Партнерства, и для подрыва этих мин все пульты умело продолжает держать в своих руках, делая вид, что «ее там нет». Для этого есть марионеточные либо заинтересованные субъекты, каковы «ЛНР-ДНР» или Азербайджан, после активизации которых Москва бросается «установить мир», «посредничать», озвучивать призывы к миру или учить уму всех, параллельно с этим продолжает вооружать как размещенный на Востоке Украины вооруженный сброд, так и Азербайджан.

При всем при этом, официальный Ереван принял чрезвычайно важное решение об участии в военных учениях НАТО в Грузии. Безопасность Армении фундаментально и органически связана с архитектурой черноморской безопасности, и в этом смысле довольно примечательным фактом является то, что в тройке стран, не являющихся членами НАТО, вместе с Арменией участвуют также Грузия и Украина. Примечательно также, что территория Турции никак не вовлечена в логистические схемы перемещения сил и средств Альянса. Фактически, это еще и подчеркнутый шаг, направленный на перевод Турции, становящейся все более непредсказуемой, более предсказуемое и контролируемое русло, на «слом» ее совместной с Россией логики Монтре на Черном море, на сдерживание ее неоимперских амбиций.

Это как раз то, что нужно Армении, если Армения сама себя не лишит возможностей воспользоваться всем этим, продолжая свою «традиционную» политику. И решение Еревана, несмотря на глубокую ревность и недовольство Москвы, может стать началом чрезвычайно важной тенденции.

Армения вступила в трудный период: укомплектование необходимого инструментария для сдерживания России и главного «провайдера» ее региональных интересов – Азербайджана, от нас потребует (по Черчиллю) «крови, тяжелого труда, слез и пота», чтобы избежать кровопролития, внутренней стабильности и реальных реформ – чтобы избежать внутреннего ослабления, переоценки ценностей и представлений, чтобы избежать самоубийственных иллюзий и самообмана.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

25.07.2017г