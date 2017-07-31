Оппозиция и революция

Значительная часть политических партий и организаций Армении называют себя оппозиционными. Из парламентских сил провозглашает себя и представляется оппозиционным в основном блок «Елк». Время от времени позиционирует себя в качестве оппозиционного и блок «Царукян».

Во всяком случае, некоторые представители блока «Царукян» время от времени выступают подчеркнуто оппозиционно. А некоторые – подчеркнуто провластно.

Последние не исключают, что в случае возможности и по стечению обстоятельств, возможно, что и они станут частью коалиции. Некоторые дашнакские депутаты очень хотели бы выступать с оппозиционными речами, но их сдерживает тот факт, что они, фактически, являются властью, частью власти.

И все же некоторые из них порой не сдерживаются и выступают с оппозиционными речами, особенно на тему премьер-министра. Оппозиционный кругозор блоков «Елк» и «Царукян также в основном очерчивается и ограничивается темой премьер-министра.

И потому, основной оппозиционной силой Национального Собрания является блок «Елк». А из блока «Елк» – в основном Никол Пашинян.

Это – по нашему мнению. Но есть и внепарламентские оппозиционеры, по мнению которых, тот же «Елк» и тот же Никол Пашинян являются проектами власти. Этим мнением в основном спекулирует Заруи Постанджян, а также некоторые представители блока «ОРО».

Но чем занимались и чем занимаются представители не провластного проекта блока «ОРО»? Не разделяя того мнения, что «Елк» или Никол Пашинян является проектом власти, считаем необходимым отметить, что быть или не быть проектом власти еще не является достоинством или качеством политического деятеля, иначе мы сегодня имели бы тысячи достойных и высококлассных политических деятелей, потому что у нас есть множество политических деятелей, являющихся не провластными проектами, тогда как достойных политических деятелей очень мало, и, причем, их чрезмерно мало и в составе блока «ОРО».

Интересно, что члены блока ОРО в предвыборный период избирателям предлагали не политические идеи и политические программы, а в основном произносили революционные речи, которые, фактически, не оказали на избирателей серьезного воздействия. Интересно то, что многим казалось, что после громкого провала на выборах, «ОРО» продолжит свою революционную деятельность, тогда как после выборов «ОРО» не только отказался от провозглашенного им революционного настроя, но и вообще поставил себя вне политического поля Армении.

Фактически, реальности соответствуют те предположения, согласно которым, истинным руководителем и координатором блока ОРО является бывший министр обороны Арцаха Самвел Бабаян, после изоляции которого, фактически, ОРО вообще не существует. Интересно, что лидеров «ОРО», кажется, не беспокоит судьба Самвела Бабаяна. Осканяна вообще не слышно, Сейран Оганян время от времени философствует на военные темы, Раффи Ованнисян организует и проводит очередной съезд своей партии, доказывая своим политическим противникам и единомышленникам, что называвшие его «политическим трупом» несут ерунду. Время от времени Самвела Бабаяна вспоминает Армен Мартиросян, заявляя, что он является политзаключенным.

Вот и все. Фактически, столько и это о невластном проекте. Если это невластный проект, значит, Серж Саргсян действительно гроссмейстер политики и вполне достойно переизбран президентом Федерации шахмат Армении.

Что касается революции, то этим в основном занимаются Сефилян и сефиляновцы, «Сасна црер» и Ширханян и еще некоторые деятели. В основном – из зала суда.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

29.07.2017г