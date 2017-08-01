Будем «интегрироваться» в санкции против России?

Беспрецедентные санкции, которые утверждены со стороны США в отношении Москвы, расшатают путинскую администррацию целиком, и Армении необходимо избежать их воздействия по всем направлениям – от безопасности до экономики

27-го июля Конгресс США подавляющим большинством голосов принял законопроект, по которому применит беспрецедентные по суровости после 2014г санкции против России. Чтобы законопроект стал законом, необходимо, чтобы его подписал президент Трамп, и вне сомнений, что президент США даже теоретически не имеет рычагов для приостановления действия санкций. Более того, согласно законопроекту, президент США не может совершать действий в связи с этими санкциями без утверждения со стороны Конгресса.

Санкции распространяются не только на компании, которые действуют на территории России в нефтегазовых проектах, но и вне России, т.е. сотрудничество с российскими энергетическими компаниями становится наказуемым, если российская доля в проекте выше 33%.

Кроме того, санкции распространяются на экспортные трубопроводы, если какая-либо компания однократно потратит 1 млн долларов или 5 млн долларов в течение года. Причем, речь идет не только о строительстве трубопроводов, но и ремонте и обслуживании.

Санкции касаются не только энергетики, но и коррумпированного руководства и субъектов России, которые руководят государственными компаниями и в основном являются близкими друзьями Путина. Предусмотрены меры для пресечения возможностей отмывания денежных сумм, приобретенных преступным путем, или их служения преступным целям. Вместе с этим, допустимый срок, на который можно кредитовать хозяйствующие субъекты России, установлен сроком в 14 дней, что в условиях нынешнего уровня глобализации равнозначен нулю. Отдельными пунктами санкции распространяются на все средства государственной пропаганды, киберпреступность, на разведывательную деятельность Москвы.

Фактически, это беспрецедентный системный удар по всем несущим опорам режима Путина, во военному и экономическому потенциалу России, по ее возможностям влияния за пределами страны.

Нетрудно заметить одну важную вещь: по этому новому пакету санкций деятельность России в Армении с нынешним инструментарием почти полностью поставлена вне закона и наказуема. Газпром и Роснефть в Армении сохраняют свои монопольные позиции, действует российский трубопровод, российская пропаганда прет со всех дыр, за счет наших налогоплательщиков действуют российские военные базы, в которых повар Путина может зарегистрировать фирму, и ещ вдобавок к этому, повесили на шею армянскому налогоплательщику «совместные военные группировки», а армянская коррупционно-олигархическая система стала «дочерним предприятием» российской.

Философия обеспечения жизнеспособности этой уродливой системы зиждется на «углублении отношений» с Россией «в рамках ЕАЭС», а безопасность – на двусторонних отношениях и «интеграции» в рамках ОДКБ, когда мы из года в год покупая оружие у России должны уравновесить «бизнес» Москвы в Азербайджане, увеличивая как нашу зависимость, так и расширяя военное присутствие русских в Армении, и все это называется «вековой армяно-российской дружбой».

Однако, на большей части политического поля Армении не привыкли задаваться вопросом: а что они будут делать, если возможности Москвы в плане и экономических рычагов, и рычагов безопасности, и военных рычагов начнут обнуляться? На политическом поле Армении в основном «привыкли», что так должно продолжаться вечно, и большая часть политического поля должна продолжать «заниматься» политикой благополучно и безответственно, и не будет перегружать себе голову лишними вопросами.

28-го июля послы США и Британии в Армении выразили единую позицию о том, что в сферах безопасности и обороны «очень важно, чтобы Армения сама определяла, с кем она хочет сотрудничать». Посол США Миллс отметил также, что санкции против России негативно не повлияют на Армению. Конечно, господин Миллс имеет в виду, что не повлияют –сугубо по американской «части», а ответственным за армянскую «часть» уже является официальный Ереван. И американский посол никак не помешает Армении, если мы будем подставлять шею под санкционный пресс и стремиться изолироваться от мира.

Официальный Ереван не то что ожидают трудные дни, они давно уже живут в трудные дни. Понятно, как трудно вести дипломатию публичными утверждениями, которые противоположны логике. Хотя… а кто виноват в этом? Нужно было думать вовремя и просчитать несколько простых вещей, а не возлагать надежду на вечность нынешних анахроничных реалий.

Русские нам не дадут покоя, и с этим все ясно, они всеми возможностями увеличат давление внутри страны и будут стремиться, по их версии, «укрепить» тот буфер, который они соорудили при Путине вокруг себя, составляющим которого является также Армения. Не нужно исключать, что Москва потребует у Еревана «навести порядок» в СМИ и гражданском обществе, а также накалит обстановку на линии соприкосновения или активизирует псевдо-радикальные группы и группировки внутри Армении.

От политического поля Армении требуется сверхвысокий уровень государственного мышления и эффективная активность для противостояния этому. Самая большая ошибка – это оставлять на усмотрение власти или надеяться на ее ответственность. Наилучшее доказательство качества власти – это реалии, в которых мы сегодня оказались. Но реалии меняются, требуются новые подходы и новая политическая повестка, где нет места политическому бреду, к которому по сей день относились с терпимостью. Есть все предпосылки, чтобы Армения с честью вышла из этого испытания, вышла окрепшей и расчистила себе путь в цивилизованный мир.

Мы больше не может «интегрироваться» в санкции против России, мы должны держаться от этого всего подальше, насколько это возможно, и как можно быстрее.

Рубен МЕГРАБЯН

На фото – флаг Республики Армения на военных учения НАТО «Достойный партнер-2017» в Вазиани (Грузия)

Газета «Аравот»

01.08.2017г