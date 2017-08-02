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16:43 | Август 2 2017

Ограбили декана факультета международных отношений ЕГУ

Ограбили декана факультета международных отношений ЕГУ

Вчера в Вайоцдзорском марзе, примерно в 9:00, в Джермукское отделение полиции поступило сообщение, что в поле возле «Zirak» на пересечении дорог Кечут-Джермук, обнаружен автомобиль марки Lexus.

По сообщению shamshyan.com, полиция обнаружила на месте полностью разграбленный автомобиль Lexus модели RX 330 с номерами 31 PP 333, принадлежащий гражданину Гегаму Петросяну.

Фото Гагика Шамшяна

По сведениям Aravot.am, Гегам Петросян (на фото) является деканом факультета международных отношений ЕГУ, который находился на отдыхе в гостинице «Олимпия» в Джермуке. По предварительным данным, автомобиль был угнан прямо со двора гостиницы. Выяснилось также, что помимо разграбленной автомашины, преступник также украл ювелирные изделия из комнаты отеля, где декан и его жена спали в момент кражи.

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Рубрики: Происшествия

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