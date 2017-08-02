Ограбили декана факультета международных отношений ЕГУ

Вчера в Вайоцдзорском марзе, примерно в 9:00, в Джермукское отделение полиции поступило сообщение, что в поле возле «Zirak» на пересечении дорог Кечут-Джермук, обнаружен автомобиль марки Lexus.

По сообщению shamshyan.com, полиция обнаружила на месте полностью разграбленный автомобиль Lexus модели RX 330 с номерами 31 PP 333, принадлежащий гражданину Гегаму Петросяну.