С оружием – в сторону Европы и западные ценности?

Оправдывающие вооруженную группу под видом «демократов» сами должны понимать, что последствия окажутся тяжелыми, прежде всего, для них самих

Оценка бывшего главы Службы национальной безопасности Давида Шахназаряна по поводу захвата вооруженной группой «Сасна црер» полка ППС, данная им спустя год, 17 июля, на памятной церемонии по трем погибшим полицейским, что действия «Сасна црер» представляли собой акт терроризма, а затем последовавшее интервью для «Аравот» героя Арцаха, секретаря Совета национальной безопасности НКР Виталия Баласаняна, вызвали у некоторых всплеск страстей. До 17 июля этого года, можно сказать, многие из них посчитали свою «миссию» и «долг» перед нацией исчерпанными на поприще оправдания нападения вооруженной группы «Сасна црер» и убийства полицейских. И здесь неважно, по какому обвинения сегодня правоохранители судят членов вооруженной группы.

Проблема в интерпретации явлений по-своему, в зависимости от того, как удобно. «Герои» 27 Октября тоже, по их представлению, утверждали в стране «справедливость». Другие оправдывали пролитую кровь 1 марта 2008 года. Но ни устроившие убийства 27 октября, не были «героями», ни отдавшие приказ 1 марта 2008 года на убийство десяти мирных граждан и исполнившие его. Насилие, убийства, осуществляемые любой стороной, являются неприемлемыми, противоречат нормам страны, стремящейся к демократии, и всегда достойны жесткой критики. Довольны ли наши граждане нынешними властями? Абсолютно нет. Достаточное ли это основание для того, чтобы, по их мнению, верные «западным ценностям», вдохновленные действиями вооруженной группы, «подливали масла в огонь» и, потирая руки, говорили: «Нам не оставили иного выхода. Пусть берут оружие, и снесут этим властям голову, правильно и делают, этим властям так и полагается, пусть прибьют их, а мы протащим содеянное ими, как «восстание», «бунт» или «сопротивление»?

Когда справедливо жалующиеся на тяжелое социальное положение в стране граждане имеют подобные настроения, он еще в какой-то степени можно понять, и властям здесь есть повод серьезно задуматься, и не только задуматься, но и наконец-таки извлечь «уроки» и начать действовать в интересах граждан Армении. Можно даже простить живущих в цивилизованных и демократических странах «патриотов», ведущим онлайн-борьбу в социальных сетях, науськивающих граждан Армении подняться на борьбу, так как многие из них, как «махровые патриоты», покинули Родину в годы войны.

Можно понять также и тех представителей Диаспоры, которые искренне заинтересованы видеть Армению развитой, процветающей страной, насколько бы не выглядела непонятной любовь некоторых к своей родине – раз в несколько лет приезжать в Армению исключительно с целью сфотографироваться на фоне Арарата в фоновом режиме, как «картина позора» для этой цели.

Вызывает наибольшую озабоченность, однако, то, что некоторые политические, гражданские группы осуществляют свою деятельность под прикрытием «демократов». Но и в их случае уже нет ничего удивительного. Что еще остается исчерпавшим себя политически и лишенным общественной поддержки и доверия, как не «ловить рыбу в мутной воде».

В прошлом году в июле, спустя несколько дней после захвата полка ППС, на улице Хоренаци появились члены партии «Единение» в сопровождении Вардана Осканяна. «Послание» одного из ответственных за пролитую кровь 1 марта было выразительным. «Это политическая акция», «захватившие территорию полка ППС не являются преступниками». Обоснование было тем же самым: «Власти на протяжении лет решали проблемы силой, не оставив гражданам иного выхода». «Если вы у меня спросите, на чьей я стороне, то отвечу – я на стороне этих парней. Это означает, что я говорю, что я с народом. Не следует допустить кровопролития, с этими парнями вести переговоры», – заявил в интервью Радио Азатутюн Вардан Осканян, добавив: «Эти парни не сдадутся и могут пойти на радикальные шаги, а это нам не нужно, никому не нужно.

Поэтому власти сами должны сказать, да, мы рассматриваем это как политическую проблему, могут быть правовые последствия, и перевести вопрос в политическую плоскость. И как только вопрос переводится в политическую плоскость, следует поставить вторую задачу, чтобы здесь не было ни победителей, ни побежденных. Дать обеим сторонам достойный выход, но на основе взаимно приемлемого варианта. Следует избегать использования слова «отставка». Но то, что это должно стать началом какого-то процесса, чтобы в стране произошли радикальные изменения, будет ли это конкретно в виде нового правительства, или вообще новых выборов, я не хочу раскрывать свои конкретные подходы».

Расценивание вооруженного захвата полка ППС и убийство полицейских в качестве «политической акции», требование «формирования нового правительства», явным образом стало для некоторых довольно удобным поводом для продвижения вперед собственных политических целей путем шантажа и угрозы кровопролития. А то, что ситуация действительно была опасной и взрывоопасной, констатировал, например, заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, который 28 июля во время беседы с группой журналистов после состоявшейся в офисе партии пресс-конференции, коснувшись ситуации, сложившейся вокруг полка ППС, отметил: «В руках ветеранов-добровольцев есть громадное количество оружия и боеприпасов. Шаги должны строиться так, чтобы, когда встретятся народ и ветераны-добровольцы, это оружие и боеприпасы находились под контролем, потому что нельзя допустить, чтобы оружие такого количества оказалось в руках «криминала», смешавшегося с народом».

Интересно, с чьей стороны должны были было быть «контролируемо» оружие?.. Не запоздало и заявление в тот же день партии «Наследие», где четко было указано: «Сасна црер» – антитеррористическая группа». «Наследие» требовала от властей возобновления переговоров с захватившей полк ППА группой, формирования «временного правительство народного доверия, которое подготовит и проведет внеочередные президентские и парламентские выборы», и призывало граждан выйти на улицы.

В странное время живем. Некогда защитники прав человека, выступающие против ответственных за «1 марта» и их беззаконий, получившие знания о демократических принципах и западных ценностях в дипломатических школах Флетчера в США, университетах Тафтса, уже год плечом к плечу общими усилиями защищают группировку, которая предприняла попытку формирования в Армении культуры вооруженной борьбы.

Следовательно, чем они отличаются от достойных критики представителей власти, применяющих грубую силу в отношении граждан, журналистов РА, участвующих в мирных митингах? Или не должны отличаться? Наши граждане, пережившие в 1988 году реальное пробуждение, и подумать не могли тогда, что спустя годы после обретения Арменией независимости мы деградируем до такой степени. Почему же потом удивляются и с серьезным выражением лица рассуждают о вызывающей беспокойство криминогенной ситуации в стране и «побудительных мотивах» попыток самосуда. Или всегда можно назвать самое удобное оправдание – «виновна власть»? Но только ли власть виновна?.. Оправдывающие вооруженную группу под видом «демократов» сами должны понимать, что последствия окажутся тяжелыми, прежде всего, для них самих, так как своим поведением они последовательно встали на путь маргинализации. Можно только сожалеть, что и они в свою очередь, в меру своих сил способствуют отдалению Армении от демократизации, изоляции Армении от цивилизованного мира и формированию «добрых традиций» стран-членов Евразийского союза.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

04.08.2017г