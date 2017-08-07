Пять девушек из села Карби Армении стали финалистками Global Technovation challenge

Новости-Армения. Пять девушек из армянского села Карби стали финалистками Global Technovation challenge, сообщает aiwasanfrancisco.com.

Global Technovation challenge является международной организацией, которая каждый год приглашает девушек со всего мира, чтобы учиться и применять свои навыки для решения проблем с использованием технологий.

Из трех тысяч команд, представляющих 105 стран, были отобраны 12, которые разработали инновационное мобильное приложение.

Пять армянских девушек в возрасте от 10 до 18 лет заняли первое место. Команда из Армении приглашена в Сан-Франциско, где она представит свою работу на World Pitch Summit.

Мероприятие пройдет 7-12 августа в Силиконовой долине.