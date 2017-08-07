Володин, мы и наш государственный язык

Не так давно высокопоставленный российский чиновник Володин уведомил нас, что если бы вторым государственным языком Армении был русский, то армянские водители имели бы возможность водить автомашины и получать доходы за счет вождения машины в России так же, как киргизские, узбекские и казахские водители.

Этот факт вызвал в Армении бурные обсуждения, точнее, бурную критику. Даже наши самые чахлые и самые радикальные русофилы не сочли целесообразным и логичным, чтобы русский язык в Армении был провозглашен вторым государственным языком. Правда, в Армении в русофилах недостатка нет, но, оказывается, этого недостаточно, чтобы русский язык в Армении был признан вторым языком. Было бы логичнее, если бы русские потребовали признать русский язык вторым государственным языком от властей Украины, однако по понятным причинам этого не делают, несмотря на то, что число русские в Украине внушительно.

Что касается Армении, то, если руководствоваться здравой логикой, то скорее всего именно в России армянскому языку необходимо придать статус второго, третьего или незнаюкакого языка, потому что армян в России даже в процентном плане больше, чем русских в Армении. И вообще, мне неизвестна в мире страна, где русских живет меньше, чем в Армении. Это тоже основание, чтобы высокопоставленные лица в Армении воспротивились Вячеславу Володину. Наверное, Володин тоже сожалеет по поводу этого своего предложения, потому что не думаем, что его самый высший руководитель Путин приветствовал его за это чрезвычайную и несуразную навязчивую идею.

Мы также не думаем, что Володин это несуразное предложение сделал по команде Путина. Всего лишь думаем, что Володин по недоразумению предположил, что за этот его абсурдный шаг удостоится поощрения от своего верховного руководителя. Мы уверены, что не удостоился. Хотя… Как знать? Мир велик… И мы не думаем, что в этом большом мире армяно-российские отношения занимают важнейшее место. Мы также не думаем, что армяно-российские отношения не подлежат изменениям. А также не думаем, что эти отношения всегда были нам по душе, и будут развиваться и продолжаться так, как мы этого хотим.

Можно, конечно, предать забвению этот «всплеск» мысли Володина, и, думаем, так и будет, но мы не можем и не имеем права забывать, что мы из постсоветских республик были первыми, пригласившими российские войска в нашу страну, и тогда это у нас не удостоилось особой критики. Более того, тогда (а также и сейчас) многие этот факт посчитали и считают результатом мудрой политики Левона Тер-Петросяна.

То есть, мы по нашей воле поставили русских охранять наши границы. Это, конечно, не значит, что мы должны терпеть существование «пермяковых», или считать достаточным основанием для несуразных заявлений «володиных». В любом случае, нелепое заявление Володина сыграло определенную положительную роль: оно заставило некоторых из нас вспомнить, что наш государственный язык – армянский.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

05.08.2017г