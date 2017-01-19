Возвращение Царукяна – способ спасти РПА от опасности: комментарий политолога

Политолог Гагик Амбарян в беседе с Aravot.am назвал возвращение Гагика Царукяна в политику запланированной властями операцией. «Власти осознали, что отстранив Гагика Царукяна от политической деятельности, они создали больше проблем для себя. Оппозиционный электорат, объединившийся вокруг Гагика Царукяна, можно сказать, не распределился между другими оппозиционными и провластными силами, оставшись в стороне от политических процессов. И власти здесь могут иметь серьезные проблемы в ходе выборов, как это было на президентских выборах, когда Серж Саргсян просто очистил политическое поле от своих основных соперников.

А общественность, не имея соответствующего кандидата, которого хотелось бы выбрать, отдала свои голоса Раффи Ованнисяну. Все отлично понимали, что эти голоса были отданы не Раффи Ованнисяну, это голоса оппозиционного электората, который, не имея желаемого для себя кандидата, отдал свой голос Раффи Ованнисяну. То же самое может произойти на предстоящих выборах, и это очень опасно, поскольку власти не надеются или имеют опасения, что они не смогут обеспечить большинство в НС и не смогут сформировать единоличную власть. Здесь возникает вопрос: а кто будет сотрудничать с властями?

Не имея предсказуемых партнеров, власти организовали операцию по возвращению Царукяна. Все отлично понимают, что, несмотря на личные оскорбления, которые были адресованы Гагику Царукяну Сержем Саргсяном, Царукян, хотят власти того или нет, пользуется симпатией общества. Примеров и доказательств – сколько угодно.

Возвращение Гагика Царукяна, на самом деле имеет очень большое влияние с точки зрения внесения изменений в политическое поле страны. Не знаю, как именно собирается Царукян принимать участие в выборах – с ППА или сформирует отдельный альянс, например, альянс «Царукян», однако тот факт, что он окажет большое влияние на выборы НС, факт неоспоримый. То есть, он поглощает те голоса электората, которые могут быть отданы другим политическим силам, являющимися непредсказуемыми для властей»,- отметил политолог.

Мы поинтересовались, может ли быть использовано возвращения Царукяна для того чтобы пересмотреть рейтинговый список РПА: ведь, однопартиец вышел против однопартийца, друг – против друга, ситуация довольно напряженная и неприятная. «Полагаю, возвращением Царукяна РПА не думает о рейтинговых списках, это проблематичный вопрос. Существующий в рейтинговом списке аншлаг, когда живущие в одном городе известные, пользующиеся авторитетом люди оказались в одном списке, из-за этого портятся отношения между ними, останется без изменений. Если они выйдут из списков РПА, это негативно будет воспринято обществом, это нанесет серьезный удар по ППА, будут говорить, что ППА принимает в свои ряды никчемных и «обижников».

РПА, конкретнее, Серж Саргсян, поставили перед собой одну цель – любой ценой обеспечить голоса для Республиканской партии. И для Сержа Саргсяна абсолютно все равно, как в будущем сложатся отношения тех 15 людей из Ширакского марза, например, которые оказались в списке РПА. Сержа Саргсяна это абсолютно не интересует, его цель – обеспечить голоса для своей партии и увидеть, какой рейтинг в обществе имеют занимающие высокие должности лица, главы крупных предприятий, которые на протяжении многих лет заявляли, что обеспечивают голоса для Сержа Саргсяна (как в Ширакском марзе, оказалось, что ничего они не обеспечивали, они сваливали вину друг на друга, обвиняя друг друга в плохой работе).

Этим, Серж Саргсян ставит задачу перед политическими деятелями: главы предприятий с 500-600 сотрудниками должны обеспечить как минимум от 3000 до 3500 голосов для Сержа Саргсяна, поскольку они были назначены на руководящие должности с согласия властей, и они обязаны обеспечить голоса, в противном случае с ними попрощаются».