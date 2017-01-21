Ключ, который не открывает ни одну дверь

Потенциал и растущее влияние Ирана в регионе необходимо глубинно осознать и сделать выводы

Из последних успехов в отношениях Армения-Иран можно отметить либерализацию визового режима между двумя странами, это решение было также серьезным политическим шагом, который свидетельствует о дружественных отношениях между двумя странами, об определенном уровне политических отношений.

5 июня прошлого года глава МИД Армении совершил официальный визит в Тегеран, Эдварда Налбандяна приняли президент Ирана Хасан Роухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. В резиденции президента Ирана Налбандян и Зариф подписали меморандум о либерализации визового режима между Арменией и Ираном.

Можно ли считать состоявшийся в прошлом месяце визит президента Ирана в Армению переломным? Несомненно, это был очень важный визит, но были ли переломными сделанные в Ереване заявления? Нет, наверное, по крайней мере, на данный момент в отношениях Армения-Иран переломных договоренностей не достигнуто.

С тех пор, пока Армения находится в зоне влияния России, и членства в ЕАЭС мы увеличили эту зависимость, мы лишили нас возможности вести самостоятельную политику, как с Ираном, так и с Грузией – в сфере инвестиций, энергетики и транспорта.

Какая, например, позиция у официального Еревана касательно участия Армении, как транзитной страны в программе по транспортировке иранского газа в Европу? Ведутся ли конкретные переговоры в этом направлении в формате Армения-Грузия-Иран – без России.

Та же самая ситуация по вопросу импорта газа из Ирана по части цен, независимо от подписанного между Арменией и «Газпромом» соглашением. Иран можно считать конкурентом России в этой сфере. Но можем ли мы принимать самостоятельные решения, готовы ли, например, подписывать контракты с Ираном. Ведь некоторые страны-члены ЕАЭС очень часто выражают свой протест Москве, заявляя об интересах своих стран. Почему официальный Ереван не может позволить себе то же самое? Кто сказал, что отношения Армения-Иран являются менее важными, чем обязательства нашей страны перед ЕАЭС? Иран серьезно взялся за создание транспортного коридора Персидский залив – Черное море. Армения, Иран, Грузия в этом вопросе являются естественными партнерами, этот коридор являются путем развития, которым может воспользоваться Армения. Повышение уровня суверенитета в Армении может привлечь потенциальных инвесторов.

Но что мы имеем сегодня? Спустя восемь лет после обещаний построить железную дорогу Армения Иран правительство нашей страны ликвидировало ЗАО “Дирекция строительства железной дороги”, занимавшееся проектированием и строительствам железной дороги. Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян на днях отметил, что в результате принятого решения можно будет сэкономить 35 млн. драмов. Естественно, министр подчеркнул, что ликвидация ЗАО совсем не означает, что правительство отказывается от строительства армяно-иранской железной дороги: «В структуре министерства есть управление по железным дорогам, и оно вполне может выполнять данные функции, тем более, что мы объединили все офисы по реализации транспортных программ», – сказал Мартиросян. Однако выясняется, что не готов даже окончательный проект железной дороги: «По приблизительным подсчетам проект оценивается в 3,2 млрд. долларов. Но это очень приблизительная сумма, поскольку еще нет окончательного проекта», отметил министр. На вопрос, почему спустя 8 лет после заявления президента проект все еще не готов, Мартиросян ответил: «Инвестор сам должен представить проект».

Фактически, обещания властей о том, что в ближайшее время начнется строительство железной дороги Иран-Армения испарились, независимо от того, что по оценкам экспертов эта железная дорога оценивалась невыгодной с экономической и финансовой точки зрения. К этому можно прибавить еще и пессимизм, и, наверное, ревность российской стороны. Еще в 2015 году глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин заявил, что проект по строительству железой дорого Армения-Иран лишен всякой эффективности: «Это как прорубить в стене окно в никуда: в стену соседнего дома».

Для сравнения отметим, что с 29 декабря 2016 года «Азербайджанские железные дороги» запустили скоростной поезд, соединяющий Нахиджеван и иранский Мешхед. Продажа билетов началась с 24 декабря. Скоростной поезд Нахиджеван – Мешхед – Нахиджеван будет делать остановки в иранской Джульфе, Тавризе и Тегеране.

Иран является ключом для выхода Армении из региональной блокады. Углубление отношений Армения-Иран имеет важное значение не только для Армении и Ирана, но и для региона в целом. Пройдет некоторое время, Иран подпишет долгосрочные проекты на Южном Кавказе и выяснится, что мы в них не участвуем.

Армения не должна обуславливать свои отношения с Ираном своими обязательствами перед Россией и ЕАЭС. Тегеран и Ереван имеют серьезный потенциал для укрепления сотрудничества на международной арене. В вопросе безопасности и стабильности в регионе Иран всегда был активным сторонником стабильности, и этим всегда было обусловлено стремление этой страны стать посредником в урегулировании карабахского конфликта. Стоит отметить, что Иран всегда выступал против размещения российских миротворцев в регионе. Армения всегда высоко оценивала сбалансированную позицию Ирана по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.

Следовательно, с точки зрения региональной безопасности Армения имеет серьезного союзника в регионе. В отношениях с соседним Ираном необходимо вести последовательную политику глубинно осознав потенциал и растущее влияние Ирана в регионе и сделав соответствующие выводы.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

19.01.2017г