Добро пожаловать в объятия Смуты

Инаугурационная речь новоизбранного президента США Дональда Трампа была исторической. Не своим политическим содержанием, а его вопиющим отсутствием, свидетельствующим о том, что единственная в мире сверхдержава вступила в период большой неопределенности. Нет ясности и в том, сколько он продлится. А также неясно, какую цену придется заплатить за выход из него, и еще – кто будет платить. Нынешний президент США имеет исторический минимум уровня доверия – ниже 40 процентов, и сотни тысяч американцев вышли на уличный протест.

Такова природа сверхдержавы: «Цена величия – это ответственность», – говорил в свое время Уинстон Черчилль. И для американского политического класса является аксиомой, что проблема не может ограничиться сугубо внутриамериканскими рамками, и поднявшееся от нее цунами может ударить по любой точке на Земле и по системе международных отношений в целом.

Уже бывший вице-президент США Джозеф Байден в своей прощальной речи назвал Россию крупнейшей угрозой международному либеральному порядку. А двухпартийная группа самых влиятельных сенаторов обещает пакет новых – «смертельных» санкций против России, тем самым ликвидировать желание Трампа и ряда лиц в его новой администрации любой ценой пойти на сделку с Москвой.

В то же время, несоответствие между аппетитом Москвы и ее возможностями этот аппетит удовлетворить необратимо углубляется. Как отмечает российский экономист, профессор Игорь Николаев, основываясь на официальных данных, в Резервном фонде России осталось всего $16 млрд, тогда как 1-го сентября 2014г он составлял $91,7. А Фонд национального благосостояния составляет 71.9 миллиард, и, согласно экономисту, уже в этом году он будет исчерпан полностью, будучи истраченным на покрытие увеличивающегося бюджетного дефицита страны.

Если учитывать решительность американских законодателей, с которой они намерены окончательно поставить Москву на колени (а среди них большое число составляют однопартийцы Трампа), то ожидаемые форс-мажоры могут случиться намного раньше. Несомненно, что американский дровосек решить срубить российское трухлявое дерево, и от это мысли не откажется, пока Путин в Кремле. А согласно одной из самых полюбившихся Сталину русских пословиц, когда рубят лес, то летят щепки…

Американская дилемма очень проста: либо система меняет Трампа, либо система ставит Трампа вне политики, и сомнений нет, что американские институты вполне в состоянии рано или поздно разрешить эту дилемму в интересах американского государства и общества. Американская пресса уже предупреждает новоизбранного президента, что «здесь наши правила, а не ваши».

А Армения, в свою очередь, идет навстречу новым выборам. Идет, имея в активе во всех смыслах исчерпавшую и дискредитировавшую себя, действующую по «русскому стандарту» «постсоветскую» систему, которая больше не подлежит никакой «реформе». Более того, эта система стала одной из трухлявых ветвей трухлявого дерева России, и бессмысленно надеяться, что на ней вдруг вырастут листья, поскольку это претит закону природы.

И сколько на политическом поле Армении тех, кто готов заявить: что они намерены сделать, когда наступит этот момент? Момент, когда России больше нечем будет платить Армении за «вековую дружбу», когда от выполнения-невыполнения Арменией своих «обязательств перед ЕАЭС» будет ни горячо-ни холодно?

Ясно также, что на фоне американской и российской неопределенности армянская неопределенность только начинается, и апрельскими выборами она не закончится, независимо от их итогов.

Армения еще будет сталкиваться с «проблемой-2018», когда завершится срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, и остается открытым вопрос: кто будет реальной властью в Армении? Апрельские выборы, в условиях новой Конституции, не смогут ответить на этот вопрос. Происходит то, о чем предупреждали многократно многие: в условиях несостоявшихся партий и многолетней дискредитации института выборов переход к парламентской системе проведет не к становлению и укреплению ветвей власти, реального механизма сдержек и противовесов, а к распылению политической ответственности и тотальной политической безответственности – вплоть до политической невменяемости.

Жизнь уже показала, что нынешняя система не способна отвечать на нынешние вызовы, и нынешний тупик – тому яркое свидетельство и доказательство. И даже поверхностного взгляда на главных акторов предстоящих выборов, легкого перелистывания их «истории болезни» достаточно, чтобы было ясно: что бы не сформировалось в апреле – это функционально и качественно будет по-новому упакованное старое, если такой ход событий не столкнется с теми или иными форс-мажорами. А ведь столкнется! И даже не суть важно, это будет до апреля, в апреле или после апреля, до апреля 2018г.

А жизнь будет продолжаться и после этого. Добро пожаловать в объятия Смуты.

Идут «выводить» страну из «этого положения». И идут те же самые, кто и из-за кого страна оказалась в «этом положении». Кто маленькое армянское дерево срубал и прививал к российскому «большому», но и изначально гнилому дереву, портя и иссушая его, а сейчас просто недооценивают как умственные способности, так и память людей…

В этой «политической обойме» лишь единицы тех, кто не имея особых шансов, тем не менее пытаются придать предвыборной атмосфере политическое содержание. Наверное, стоило бы приберечь силы, дабы «не сгореть» целиком по пути, поскольку апрелем не только ничего не заканчивается, а только начинается, и долг общества и политических деятелей в том, чтобы из этого испытания неопределенности и Смуты обеспечить выходы минимальной ценой…

20-го января 1933г Франклин Рузвельт, выступая с речью во время церемонии инаугурации, подчеркнул: «Единственное, чего нам следует бояться – это самого страха, безрассудного, безликого, неоправданного ужаса, который парализует необходимые усилия по превращению отступления в наступление… Наш народ требует действий — и действий немедленных».

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

24.01.2017г