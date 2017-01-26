Овик Абраамян уходит из РПА не с пустыми руками: нажитое имущество

Какие факты были выявлены Николом Пашиняном и Левоном Тер-Петросяном об имуществе Овика Абраамяна и что он декларировал официально? Если обратить внимание на декларацию о доходах, представленную Овиком Абраамяном, то можно сделать вывод, что Абраамян, будучи спикером НС, был богаче, чем тогда, когда занимал пост премьер-министра. С каждым годом его должность повышалась, однако доходы уменьшались.

«Что касается моего имущества, то я никогда не скрывал его, подробно, в рамках требования закона я все представлял. Я работал в течение того периода времени, когда занимался земледелием, тогда, когда это разрешалось. Когда я занимал высокие посты – был в правительстве, был спикером НС, я не наживал свое имущество, оно не является результатом коррупционной деятельности»,- в НС, отвечая на вопрос Никола Пашиняна об имуществе, подобное заявление сделал Овик Абраамян, занимавший тогда пост главы правительства. Он тогда заверил: «Я декларировал все, что у меня сесть, мое имущество не было нажито путем злоупотребления государственными средствами».

Как мы уже писали ранее, Овик Абраамян сегодня подтвердил, что намерен написать заявление об уходе из РПА. Однако он не уходит из РПА с пустыми руками. Если учесть, что декларировал Овик Абраамян по части доходов, то можно сделать вывод, что, например, будучи спикером парламента, он был богаче, чем тогда, когда возглавлял правительство. С каждым годом его должность повышалась, однако доходы уменьшались.

В 2014 году спикер НС Овик Абраамян декларировал три квартиры, 1 гараж, 285 млн. драмов, 2 млн. 40 тыс. драмов, около 6 млн. долларов прибыли от зарплаты и другую прибыль – в размере 40 млн. драмов. После того, как он оставил должность премьер-министра – 28 сентября 2016 года, он представил гораздо более скромную декларацию, отметив, что его средства сократилась на более чем 100 млн. драмов, у него 160 млн. драмов и всего лишь 1,5млн. долларов, то есть более чем на полмиллиона долларов меньше, чем тогда, когда был спикером НС. А что на самом деле осталось Овику Абраамяну от РПА, сколько квартир, домов отдыха и так далее, в прессе писалось много, и этому есть множество доказательств. На протяжении многих лет он занимал разные должности, был мэром, губернатором, министром, вице-премьером, главой аппарата президента, спикером НС, премьер-министром. Согласно данным, представленным главой фракции АНК Николом Пашиняном, он, занимая эти должности, злоупотребил своими полномочиями и нажил имущество, став третьим самым крупным собственником в нашей стране. Пашинян в НС опубликовал данные о том, что у Овика Абраамяна есть высотная элитная новостройка в малом центре Еревана, кроме того, там же у него есть свыше двух десятков квартир:

«Согласно слухам, Овику Абраамяну принадлежат несколько десятков бензоколонок и газозаправочных по всей стране, 50 процентов от компании Артфуд, 30 процентом компании Араратцемент, несколько казино на территории Армении, дом отдыха в Крыму, который, согласно неподтвержденным данным, он купил в 2007 году за 7 млн. долларов, Абраамян является владельцем дома отдыха и 5 гектаров земли в Цахкадзоре, здания завода Сириус в «Арташате»,бывшего здания арташатского гастронома, торгового центра «Арташат плаза», трех песчаных карьеров на берегу реки Аракс, 2500 га земли в общинах Нарек, Урцадзор, Кахцрашен и так далее. Согласно слухам, все свое имущество Абраамян нажил незаконным путем».

Ранее «Этк» (След) опубликовал список родственников Овика Абраамяна, назначенных им на разные должности, а также данные о том, сколько у него акций в десятках компаний, сколько он приобрел бензоколонок и газозаправочных станций.

Более образно об имуществе Овика Абраамяна много лет назад в ходе митинга выразился первый президент Левон Тер-Петросян: Он, в частности, заявил: «Попытайтесь также выяснить, под каким знаком зодиака родился тот счастливчик, которому принадлежат следующие предприятия одного из административных единиц бывшей Советской Армении – Арташатского района: Арташатский винный завод, Арташатский механический завод, подвижная механизированная колонна села Шаумян, расположенный в этом селе автопарк 5-го треста, арташатский завод «Сириус», здание бытового обслуживания Арташата, превращенное в казино, гастроном «Арташат», бывшая баня Арташата, ресторан в гостинице того же города, винный завод в селе Мхчян, все газозаправочные станции района, автопредприятие в Мхчяне, бетонный завод в Мхчяне, три песчаных карьера на реке Аракс, тысячи гектаров земли и рудники в селах Нарек, Кахцрашен, Урцадзор, Гораван и в других населенных пунктах Араратского марза».