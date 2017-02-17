«Наше сотрудничество с «Процветающей Арменией» было весьма оправдано»

АНК не признает, что они ошиблись в ППА и разочаровали людей

На вопрос газеты «Аравот» к главе парламентской фракции АНК Левону Зурабяну, что после последних выборов от них отделились многие партии, и они, образно говоря, еще больше оголились, ответил: «А мне кажется, что оголились сами отколовшиеся». Он не согласен с тем, что сейчас позиции АНК стали слабее, чем во время предыдущих выборов: «Кто сказал, что стали слабее? И почему, только потому, что некоторые люди ушли, не выдержав искушения?».

Мы отметили, что ослабить позиции АНК могли и их ошибки, напомнив, в частности, слова из выступления Левона Тер-Петросяна на площади Свободы 3 мая 2012 года, что в свободных и справедливых выборах заинтересованы только 3 политические партии – АНК, АРФД и ППА. И люди, сравнивая сегодня ситуацию, видят – где ППА, где АРФД, и понимают, насколько в свое время ошибся Левон Тер-Петросян. В связи с этим, Левон Зурабян ответил следующее: «На тот момент было так. В тот момент мы действовали вместе».

На наше замечание, что эта деятельность была основана на неправильных расчетах, г-н Зурабян возразил, поинтересовавшись, что именно было неправильным? Мы уточнили, что как показала жизнь, «флирт» АНК с ППА достаточно деформировал и расшатал АНК, а АРФД вошел в коалицию с властями, и в обоих случаях АНК совершил ошибку. На это Левон Зурабян ответил, что сотрудничество с ППА было оправдано, так как иным образом ставить вопрос о смене режима не имелось возможности.

«После 2011 года стало ясно, что Конгресс только своими силами не сможет осуществить смену власти. И поскольку была поставлена такая цель, АНК поставил перед собой задачу по расколу лагеря власти, признаки чего уже имелись, и тем самым ослабить власти. И это произошло. Не забывайте, что это был длительный процесс, и несколько лет позволял нам выступать в парламенте общим фронтом, осуществлять важнейшие акции. Если вы помните, мы 4 фракциями по сути изменили облик парламента, мы начали что-то диктовать, ставить в очень затруднительное положение парламентское большинство, обращаться в Конституционный суд, созывать внеочередные сессии и т.д. Другими словами, использовать все те необходимые рычаги, для чего требовались голоса одной трети или пятой части депутатов.

И это было очень важным обстоятельством. Перед нами стояли задачи, которые мы намеревались решать. Как бы мы их решали, если бы не имели парламентской поддержки? Я думаю, что даже если это не решило вопрос о смене режима, но благодаря этому процессу, благодаря этим запросам мы смогли раскрыть преступления правящего режима, проблемы, долгов за газ, раскрыть тысячи вопросов. Все это стало возможным благодаря этому сотрудничеству. А вы говорите – не дало никаких результатов. Это не принесло результатов только в вопросе смены власти, но в вопросе смены общественной атмосферы, в плане разоблачения властей – все это сработало. Как можно говорить, что не сработало? Если сейчас не работает, а уже другой баланс сил, это само по себе не принижает значение сотрудничества, которое имелось в прошлом на протяжении многих лет. Мы в течение лет боролись вместе, поддерживая в людях надежду».

На наше замечание, что они разочаровали уже потом, расскажите и об этом, Левон Зурабян возразил: «Пусть отвечают сами разочаровавшиеся. Мы не разочаровывали, мы всегда выступали с позиций борьбы. И сейчас остаемся на них. Спрашивайте у тех, кто вышел из борьбы. Но когда те же самые люди боролись вместе с нами, мы не отталкивали их руки, мы говорили, наоборот, мы приветствуем вас, давайте бороться вместе. И так было, так есть и будет всегда. Мы будем сотрудничать с теми, кто готов бороться».

На вопрос, готовы ли они войти в ту же реку дважды, Левон Зурабян ответил: «Теперь, если вы продолжаете жить и бороться, означает ли это, что вы входите в ту же реку дважды? Не значит! Мы говорим, что мы боремся, мы продолжаем бороться, мы по-прежнему преследуем цель превратить Армению в хорошее государство, не продолжать?».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН