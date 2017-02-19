Шах и мат Сержа Саргсяна

Все уже потерпели поражение своей игрой и не против продолжить игру

Цирк закончился. Альянсы уже сформированы. Парад беспринципности, аполитичных процессов подошел к концу. Акции, преследующие цель примкнуть к какой-либо политической силе, остались позади. А впереди еще лишенная идеологии «горячая» предвыборная кампания.

Всем уже понятно, что «рейтинговая» предвыборная борьба (даже между представителями одной и той же политической силы) будет борьбой денег, а не политической и идеологической борьбой. Кланы и деньги будут выбирать «победителей».

Казалось бы, всему этому могли помешать принципиальность оппозиции, ее желание изменить атмосферу, однако … Однако какая разница? Кроме блока «Елк», все остальные силы, давно уже потрепанные и побывавшие в разного рода альянсах, совсем недавно занимавшие высокие должности и имевшие конкретную политическую ответственность, в свое время беспощадно критиковавшие их и молившиеся с кем попало, сегодня, общими усилиями показывают фильм о художественной суматохе – «кормя» общественность возвышенными мыслями о том, что «так больше не может продолжаться», «все, что делает народ, делает для себя» и другими смехотворными «оправданиями».

Какое имело отношение к политическим процессам все то, что произошло в Армении за последние несколько недель? Никакого. Партии всего лишь были заняты составлением списков и поисками более состоятельных с финансовой точки зрения альянсов. «Если бы политические силы занимались реальной политической деятельностью, то сегодня в политической борьбе не было бы тех, кто всего лишь желает «спасти нацию» выкрикивая «смерть режиму», вместо этого они были бы вынуждены ответить на некоторые вопросы. Бывшие чиновники не должны все время говорить о причинах того, что было и того, что не было сделано, а бывшие оппозиционеры – в решающий момент говорить о необходимости «закрыть политическую страницу».

Если бы представители «политических сил» были идейными людьми, то должны бы были выразить свою позицию по вопросам внутриполитической, социально-экономической повестки, должны были показать разницу между собой и властью. Однако зачем себя утруждать: они «выучили» самое главное – как проявить находчивость и ловкость в «мастерстве речи».

В то время, когда они были у власти, власть не пыталась воспроизвестись, тогда не было политзаключенных, репрессий против прессы. Главное, поднимать эту тему, и все будет нормально.

Человек, некогда бывший инакомыслящим и преследуемый в советские годы готов встать рядом с бывшим коммунистом, ныне – сторонником Путина. Потом, однажды вечером он заявляет, что руководимая им партия не станет принимать участие в «очередном фарсе», а на утро следующего дня примыкает к альянсу, и это после того, как одна такая неудачная попытка примыкания к другому альянсу уже была.

Один заявляет, что на «лидера» его альянса «никто не может оказать давление», отлично осознавая, то совсем недавно при «непонятных обстоятельствах» лидер «закрыл политическую страницу», оставив общественность в неопределенности.

Другой сегодня говорит о том, что в стране есть политические заключенные, однако несколько месяцев назад в ходе известных событий с «Сасна црер» он сам был частью антитеррористической группы – частью власти и, безусловно, считал произошедшее подлым посягательством. И вообще, было бы честнее альянс Оганян-Раффи-Осканян вместо ОРО назвать «Сасна црер-2», поскольку как Осканян, так и Ованнисян поддержали новую форму борьбы «оппозиционеров» – внесение культуры свержения власти оружием.

Какая идеологическая и принципиальная разница между политическими силами, вступившими в «борьбу», за маленькими исключениями, например, по вопросам Карабахского урегулирования, внешней политики Армении, политики, которую вела и ведет Россия по отношению к Азербайджану после апрельской войны, членства Армении в ЕАЭС и другим важнейшим вопросам.

По большому счету, все знают, о чем нельзя говорить, нужно молчать и молчат.

Все отлично понимают, что власти Сержа Саргсяна на предстоящих в апреле выборах ничего не грозит, если, конечно, не будет форс-мажоров, обусловленных обстоятельствами извне – после апрельских выборов.

Серж Саргсян сделал свой шаг – шах и мат всему политическому полю, и создалась ситуация, когда, по большому счету, все довольны правилами диктуемой им игры, все уже проиграли своей игрой и не против продолжить ее.

Как поступит общественность, которой придется делать выбор в этой аполитической и лишенной идеологии атмосфере?

Обычно, принято говорить, что каждый народ имеет власть и оппозицию, которую заслуживает. Это правда, наверное. Но не будем забывать, какую роль уже сыграли и сегодня играют «оппозиционеры» в деле формирования нынешней ситуации.

Спустя 25 лет после провозглашения независимости Армения – это страна «политических сил» и общественности, которые не имеют осознания государства, государственности и суверенитета.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

17.02.2017г