Государственный долг Армении продолжает расти

Уровень государственного долга является одним из основных показателей, характеризующих экономическую систему любой страны. Важность государственного долга заключается в том, что он влияет на настоящее и будущее благополучие всего общества, так как обязанность погашения госдолга лежит на каждом гражданине. В связи с этим, интересно будет изучить, как менялись показатели государственного долга в течение 2016 года.

Динамика госдолга Армении

Согласно опубликованным Министерством финансов Армении данным, 31 декабря 2016 года госдолг Армении составил 5.93 млрд драмов, по сравнению с 5.07 млрд драмами 2015 года. Это означает, что в течение 2016 года госдолг Армении увеличился приблизительно на 900 млн долларов или на 16,9%. Примечательно, что при новосформировавшемся правительстве с 30 сентября 2016 года госдолг страны увеличился приблизительно на 373 млн драмов.

К концу 2016 года доля внешнего долга, в составе госдолга Армении, составила 80.85%. Внешний долг страны на данный момент составляет 4.79 млрд драмов, по сравнению с 4.32 млрд драмами 2015 года.

Как показывает график, за последние два года внешний долг Армении увеличился приблизительно на 1 млрд долларов. В связи с этим, часто распространяется мнение относительно того, что внешний долг Армении не опасен, потому что он находится в допустимых 60 процентных рамках ВВП.

Тем не менее, согласно Международному валютному фонду, наиболее важным показателем для оценки опасности внешнего долга является соотношение долга к объему экспорта, так как валютные средства для обслуживания госдолга можно получить путем экспорта. А по этому показателю – внешний долг Армении давно превысил порог устойчивости: в 2016 году соотношение внешнего долга к экспорту составило 295% по сравнению с допустимыми 200%.

Параллельно с увеличением объемов внешнего долга Армении «подорожало» также и его обслуживание. Если к концу 2015 года средняя ставка долга правительства Армении составляла 4.5%, то к концу 2016 года она составила 4.9%. Дополним, что если в 2016 году доля обслуживания госдолга в государственном бюджете составляла 7.2%, то в 2017 году этот показатель составит 8.8%.

Структура внешнего долга Армении

В структуре внешнего долга страны полученные международными организациями кредиты составляют около 84%. К концу 2016 года основным кредитором Армении стала Международная ассоциация развития (МАР), на долю которой приходится 32,6% внешнего долга Армении. Самыми крупными кредиторами Армении являются Международный банк реконструкции и развития (17,7%), Азиатский банк развития (14,9%), а также Международный валютный фонд (3,8%).

В течение 2016 года внешний долг Армении увеличился на полтора миллиарда долларов. Ниже представлены самые крупные кредитные программы, утвержденные правительством в 2106 году.

В прошлом году был подписан кредитный договор в размере 115 млн евро с Французским агентством по вопросам развития в целях софинансирования строительства водохранилища в Веди и 4-го кредита политики развития.

Кредитный договор в размере 51 млн евро был подписан с Европейским инвестиционным банком с целью строительства межгосударственной дороги М6 Армении.

Кредитный договор в размере 135 млн евро был подписан с Международным банком реконструкции и развития с целью развития местной экономики и инфраструктур, софинансирования 4-го кредита политики развития и финансового оздоровления энергосистемы.

Кредитный пакет стоимостью 20 млн евро был предоставлен Европейским банком реконструкции и развития с целью создания региональной свалки для мусора в Котайкской и Гегаркуникской областях и улучшения муниципальных дорог Гюмри.

Кредитный договор в размере 134 млн евро был подписан с Азиатским банком развития для улучшения приграничной региональной дороги Армения-Грузия и развития инфраструктур.

Параллельно вышеуказанному, правительство Армении получило кредиты также и от иностранных государств, доля которых в структуре внешнего долга страны к концу 2016 года составила 15%. Крупным государством-кредитором для Армении является Япония, на долю которой приходится 7,1% внешнего долга Армении. Другими крупными странами-кредиторами являются Германия (3%), Франция (2,4%), Российская Федерация (1,5%), а также США (0,6%).

Андраник Манукян

«Союз информированных граждан»