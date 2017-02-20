Конкретные вопросы – партиям: гражданское общество подготовило перечень вопросов

Аветик Ишханян отметил, что на самом деле мы не знаем позицию партий по многим вопросам, например, по Карабахскому урегулированию: они озвучивают общие формулировки.

Мониторинги, наблюдательская миссия, но помимо всего этого гражданское общество намерено принять участие в предстоящих парламентских выборах еще и в плане содержательной составляющей. Ряд общественных организаций разработали вопросник, который намерены отправить партиям: они должны ответить на вопросы, и эти ответы станут темой общественных обсуждений. Об этом в понедельник 13 февраля в «Медиа центре» отметила правозащитник Заруи Ованнисян. По ее словам, мы видим конфронтацию касательно того, кто и против кого намерен бороться, однако нет содержательных обсуждений о коррупционных вопросах, о правах человека, политзаключенных, социально-экономических проблемах.

Председатель Хельсинкского комитета Аветик Ишханян отметил, что они, помимо контроля за избирательными процессами, должны еще и проследить за тем, насколько мирно проходят предвыборные встречи. Он отметил, что на тех избирательных участках, где побывали наблюдатели, картина иная, но могут ли на всех избирательных участках быть наблюдатели? «В ходе референдума нам не удавалось до конца бороться, перед нашими глазами происходили вбросы. Если им нужно, они могут игнорировать наблюдателей, а в остальных случаях говорят, что сделают свое дело на соседних избирательных участках».

Аветик Ишханян отметил, что мы и в самом деле не знакомы с позицией партий по тому или иному вопросу, например, касательно Карабахского конфликта у них общие формулировки. Кроме одной партии, которая говорит, что во имя мира необходимо сдать Карабах, другой конкретной позиции ни одна партия не выражает: «Если для партий на самом деле важен вопрос свободы в Армении, то они должны потребовать до выборов отпустить всех политических заключенных. Кроме Раффи Ованнисяна никто другой этого не говорит».

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц уверен, что эти выборы самые неконкурентные, мы становимся свидетелями дворцовых договоренностей, альянсов, которые разваливаются, еще не сформировавшись, но нет идеологической борьбы, диспута. Следовательно, общественные организации должны попытаться организовать дебаты. По словам Сакунца, есть серьезные вызовы для безопасности, серьезные проблемы, обусловленные членством в ЕАЭС – очевидное приостановление экономического развития, внешние вызовы, и нет никаких обсуждений. Обсуждения ведутся всего лишь на тему того, кому и с кем нужно объединиться. Они то сходятся, то расходятся, любят, ненавидят, это с нами, кажется, никак не связано. Мы оценили ситуацию и решили, что наблюдательской миссии будет недостаточно».

По словам Артура Сакунца, избиратель не должен ориентироваться исходя из того, хороший ли парень кандидат, олигарх ли он, удался ли он лицом и так далее, необходимо исходить из того, какие решения они предлагают: «Есть конкретные вопросы, которые больше невозможно размазано преподносить общественности».

Руководитель программ Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян отмечает, что нужно вспомнить какие были оппозиционные силы, начиная с 95-го года, и где они сейчас: «Даже Коммунистическая партия со своими идеологическими предложениями, где она сейчас? И если бы в свое время они выступили с правильным предложением, то могли бы стать альтернативой и вывести на улицы людей».

По словам Варужана Октаняна, на выборах будет около 400-500 наблюдателей, представляющих диаспору. «Такое было и в ходе референдума, будет и на предстоящих выборах, они покроют 1500-1800 избирательных участков».

Фото – Медиа-центра