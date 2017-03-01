А может хватит, ОРО?!

«Демократы по натуре и инстинкту» или страдающие политической амнезией

У предвыборной гонки – свои особенности и самая интересная из них это политическая амнезия. Страдающие такой амнезией деятели настолько самозабвенно произносят речи, что иногда кажется, они сами начали верить себе. Это явления можно было бы даже не анализировать, а просто от души повеселиться, слушая их выступления, однако вопрос в том, что для страдающих амнезией характерно и другое: они настолько увлекаются собственной ролью, что начинают уповать на определенные проблемы с памятью простых смертных, пытаясь предстать перед общественностью с «крыльями ангела».

Это не тот случай, когда говорят, что, критикуя «оппозицию» ты выполняешь заказ властей. Во-первых, быть «оппозиционером» не значит только произносить речи, тем более в случае страдающих амнезией, поскольку всего несколько месяцев, несколько лет назад они сами были властью и имели все рычаги воздействия для решения тех вопросов, которые сегодня они пытаются решить путем политической борьбы.

25 февраля состоялся съезд альянса «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО): «Хватит жить мечтами будущего! Давайте общими усилиями создадим Армению, о которой мечтаем»,- заявил возглавляющий альянс Сейран Оганян, предложив под лозунгом «Хватит!» во всех городах и селах разбудить в людях оптимизм и надежду.

Большой любитель посылов, видеообращений и писем, лидер «Наследия» Раффи Ованнисян опять не в Армении. Он выступил с традиционным видеообращением, связав день рождения Полководца Андраника с началом борьбы ОРО, отметив, что «победа только в единстве» и пообещал «после деловых встреч» вернуться и присоединиться к «беспрецедентному единению». Раффи Ованнисян выразил уверенность, что 2 апреля они «наконец-то победят».

Дело дошло до того, что мечтающие о демократической Армении представители ОРО пожелали здоровья члену «Учредительного парламента» Жирайру Сефиляну, назвав его политзаключенным, тогда как тот же самый Жирайр Сефилян был за решеткой в годы, когда Вардан Осканян – ныне представитель ОРО был у власти, и речь не только о Сефиляне…

В целом, пламенная речь лидера партии «Единение», экс- министра иностранных дел РА Вардана Осканяна, несомненно, является отдельной темой для обсуждения, и сколько бы Осканян не пытался усомниться в хорошей памяти общественности, ему необходимо все время напоминать о том «прекрасном» времени, когда он сам был у власти. Во-первых, начнем с того, что у Оскняна и некоторых представителей диаспоры сформировался определенный комплекс – представлять возвращение на родину как определенное проявления героизма, своего рода жертвоприношение. «Сразу же после провозглашения независимости, после землетрясения Раффи оставил нашу спокойную жизнь в США и приехал на родину – для участи в деле становления нашей государственности»,- говорит Осканян. «Продавать» общественности возвращение на родину как доказательство честности и безупречности, мягко говоря, нечестно, те более, если компенсация за возращение на родину – атмосфера неутомимой жажды власти. В случае с Осканяном, конечно же, данная инициатива имела успех: он при первом и втором президентах был частью власти и ответственен за провалы тоже, несмотря на то, что пытается забыть все. «В двух вещах считаю себя безупречным – преданность родине и честная, искренняя работа в государственной системе. Почти два десятилетия я работал в государственной системе и при двух президентах занимал высокие должности. Я служил не человеку, а государству, народу»,- заявляет Осканян: «…На протяжении этих лет не было и одного случая, чтобы я кого-то о чем-то просил ил как-то злоупотребил возможностями, которые предоставляла мне моя должность. А когда закончился срок моих полномочий, несмотря на предложенные мне должности, я предпочел быть вне власти, имея цель способствовать становлению гражданского общества, свободной прессы и оппозиции. Я был одним из основных сторонников отмены политических монополий и создания противовесов в политической системе». Далее он говорит: «Если мы позволим, воспроизвестись власти, которая покатила страну в бездну, ввела народ в отчаяние, то ближайшие десятилетия тоже будут полны вызовов и угроз».

Осканяну для начала стоит напомнить, что как в 1998-м, так и в 2003 году сомнительная «победа» Кочаряна на выборах также была поводом для тогдашней оппозиции, чтобы твердить о том, что страна оказалась «на краю бездны». Можно констатировать, что за тот десяток лет, когда у власти были Осканян и Кочарян, мы мало чем могли гордиться, а прогнозы тогдашней оппозиции стали реальностью. Кочаряну в его двух президентских сроках не хватало легитимности, но Осканян продолжал покорно работать, более того – закрывал глаза на множество посягательств Кочаряна против демократии. В 1998-2008 гг. в Армении не было недостатка в посягательствах против демократии прав человека и свобод, оппозиционных деятелей (если Осканян забыл весь список, то может полистать прессу 1998-2008 гг., где обязательно «раскопает» имена оппозиционеров, представителей прессы, правозащитников), за эти десять лет в Армении при загадочных обстоятельствах были убиты высокопоставленные чиновники, был расстрелян Погос Погосян – средь бела дня, в центре Еревана, мы пережили 27 Октября, и, наконец, завершением их правления были события 1 Марта.

«Мы – лидеры альянса является демократами по своей натуре и инстинкту, являемся носителями либеральных ценностей. Наше естественное и инстинктивное поведение, по сути, соответствует требованию реализации этих реформ в Армении. Мы уверены, что в случае, когда мы придем к власти в самые короткие сроки, в первую очередь, у нас будет реально демократическая, справедливая и благополучная страна с либеральными ценностями»,- сегодня заявляет Осканян.

Для того, чтобы составить полное представление об образе Осканяна, как «демократа по натуре и инстинкту» стоит напомнить некоторые детали его кровавой роли в событиях 1 Марта. Еще до президентских выборов 2008 года – в январе на совместной пресс-конференции с директором БДИПЧ/ ОБСЕ Кристианом Штрохалом Осканян уже заявлял о наличии сил, «желающих дестабилизировать ситуацию в Армении». А после президентских выборов в феврале Осканян не жалел усилий для того, чтобы скрыть кровопролитие, исказить информацию о произошедших 1 Марта событиях.

При Осканяне – «демократе по натуре и инстинкту» дипломаты, выразившие свою позицию касательно президентских выборов 2008 года – заместитель министра иностранных дел РА Армен Байбурдян, посол РА в Италии Рубен Шугарян, посол РА в Казахстане Левон Хачатрян, чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Армении в Украине Размик Хумарян, призвавшие придерживаться принципов демократии не только были освобождены от занимаемых должностей, но и лишены дипломатических званий. Следом распространилось заявление шести должностных лиц МИД – Владимира Карапетяна, Марты Айвазян, Варсеник Багдасарян, Аракела Семриджяна, Карине Африкян и Элен Петеян, в котором они выразили свою озабоченность по поводу сложившейся в стране ситуации, чреватой внешними и внутренними нежелательными вызовами. И это заявление не осталось без внимания: Осканян – «демократ по натуре и инстинкту», уволил их.

Пресс-конференцию Осканяна, состоявшуюся 1 Марта в президентском дворце. В доступном в Youtube видеоматериале видно, как Осканян прилагает усилия для того, чтобы спасти лицо властей: Осканян – «демократ по натуре и инстинкту» говорит: «Это уже девятый день, девять дней проводятся акции разных масштабов, люди проводили ночи под палатками на площади перед Оперой, и к ним была проявлена очевидная снисходительность. Так что, подобные посягательства придают всему этому новое качество, но реакция, ответ, в какой момент и что именно будет, я затрудняюсь сказать, этому оценку могут дать только правоохранительные органы».

Утром 1 Марта Площадь Свободы была «очищена» от мирных демонстрантов, вечером того же дня на глазах у тысяч людей в центре Еревана был открыт огонь по собравшимся гражданам, 10 невинных людей были убиты, а в Ереване с 1 по 20 марта было введено чрезвычайное положение. Напомним, что в эти дни во главе с Кочаряном действовал штаб, в деятельности которого принимал участие Осканян – «демократ по натуре и инстинкту».

1 Марта помощница Осканяна – Салби Казарян давала «разъяснения» иностранным СМИ. На сайте CNN 1 Марта, когда даже правоохранительные органы не успели обеспечить правовую основу для своих действий, С. Казарян «объясняла» причины введения чрезвычайного положения и «доказывала»: власти были уверены, что демонстранты вооружены. И это в том случае, что властям так и не удалось обезвредить «найденное» у демонстрантов на территории близ оперы оружие.

28 марта Осканян в интервью радио «Азатутюн» признался, что события 1 Марта существенно повлияли на имидж Армении, а потом, отвечая на вопрос, останется ли он в составе нового правительства, ответил: «Подождем до назначения нового премьер-министра». А если бы Серж Саргсян предложил должность Осканяну, то где бы он был после событий 1 Марта 2008 года? И после всего этого Осканян кричит о том, что «сегодня в оценках международных организаций Армению представляют как авторитарную страну, где нет свободной прессы, где высокие коррупционные риски…».

Следующая достойная внимания тема – программа «Вызовы тысячелетия». Осканян сегодня заявляет: «Мы стали бенефициарами программы «Вызовы тысячелетия» по развитию инфраструктуры стоимостью в 400 млн. долларов», а потом добавляет: «Я вижу эти возможности. В первую очередь видны находящиеся внутри страны и бездействующие в банках деньги. Я вижу завещание Кркоряна в 2 млрд. Долларов. Для нас доступна программа «Вызовы тысячелетия», предоставляющая возможность в несколько сотен миллионов долларов…».

И в этом вопросе у Осканяна просматривается политическая амнезия, поскольку решение о прекращении программы «Вызовы тысячелетия» было принято именно из-за ошибок в период времени, когда Осканян был у власти. После президентских выборов и известных событий 1 Марта бывший исполнительный директор корпорации «Вызовы тысячелетия» Джон Данилович направил тогдашнему президенту Армении Роберту Кочаряну письмо, в котором, в частности, написал: «Последние события могут иметь негативное воздействие на соответствие Армении финансированию со стороны корпорации «Вызовы тысячелетия».

Спустя два месяца после событий 1 Марта 2008 года Серж Саргсян и координатор помощи США странам Европы и Евразии Госдепартамента США Том Адамс обсудили сложившуюся в Армении ситуацию. Адамс отметил, что у них существует определенная озабоченность, в связи с сохранением заложенных в основу этой программы критериев. Спустя год – в июне 2009 года совет директоров корпорации «Вызовы тысячелетия» принял решение о прекращении финансирования подпрограммы дорожного строительства (около 68 миллионов долларов) реализуемой в Армении программы, согласно которой предусматривалось восстановить около 350 километров дорог сельского значения. Согласно сообщению корпорации, для решения совета директоров основанием послужило то обстоятельство, что шаги, предпринятые правительством Армении, не соответствуют критериям демократического управления корпорации «Вызовы тысячелетия». Главный исполнительный директор корпорации Родни Бент отметил: «Ответственность за это решение несет правительство РА, действия которого не соответствовали показателям для непрерывного участия в программе. То обстоятельство, что корпорация не сможет сотрудничать с Арменией в деле строительства дорог бедных сельских общин, особо разочаровывает, так как именно эти сельские общины в будущем обеспечивали бы развитие».

Мы можем обвинить наше правительство в непоследовательности в вопросе продолжения программы, но делать вид, что мы забыли о том, что причиной прекращения программы были допущенные при Кочаряне и Осканяне ошибки, мягко говоря, было бы нечестно.

Обобщение – в следующем номере

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

28.02.2017г