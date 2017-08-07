«Чистая Армения» не решает вопрос мусора: видео

Программа «Чистая Армения» в нашей стране проблему мусора не решит, пока остается нерешенным вопрос управления мусорными свалками. В пятницу в пресс-клубе «Энаран» такое мнение высказали эколог Инга Зарафян и независимый эксперт Лусине Таслакян.

По мнению Инги Зарафян, «Чистая Армения» очень похожа на акцию: «Она не решает проблему управления, а у нас стоит именно этот вопрос. У нас, конечно, есть стратегия, однако в ней переработке мусора посвящена всего одна строка, и не предусматривается никаких мероприятий».

По словам госпожи Зарафян, у нас мусор с одного места перемещают в другое, но проблема этим не решается. Она отмечает, что мусор в основном свозится на Нубарашенскую мусорную свалку, а там его не сортируют и не готовят к переработке, а просто сжигают. Ссылаясь на оценку Европейского банка, Инга Зарафян подчеркивает, что для решения в нашей стране вопроса мусора на 95%, необходима сумма в размере 90 миллионов евро.

По словам Лусине Таслакян, в плане вывоза мусора какие-то подвижки есть только в Ереване, однако в марзах положение намного хуже. «Вывоз мусора в марзах организован очень плохо или вообще не организован, в результате чего стало принятым выбрасывать мусор на берегу рек, с расчетом, что река унесет его. Однако река не в состоянии все унести. Во многих случаях в летнее время количество воды уменьшается, и этот мусор скапливается на берегу. У нас стоит вопрос очищения рек».

Госпожа Таслакян считает, что надо повысить контроль и установить штрафы, чтобы решить хотя бы проблему с выбрасыванием мусора в неотведенных для этого местах.

Согласно ей, отсутствие контроля способствует тому, чтобы лица, ответственные за вывоз мусора, не выполняли свою работу на должном уровне. По словам Лусине Таслакян, никто не контролирует, например, куда вывозятся отходы, образующиеся после ремонта какого-либо объекта: «Платишь за вывоз этого мусора, но кто следит за тем, доставляют ли этот мусор на свалку, или для экономии горючего водитель вываливает этот мусор где-нибудь по дороге?».

Эксперт коснулась также отсутствия мусорных баков в зонах отдыха. По ее словам, во многих зонах отдыха не вкладывают деньги на содержание в чистоте территории, однако с отдыхающих взымают сумму за соответствующую услугу, но сами никакой ответственности за скопившийся мусор не несут. Тогда как в обязанности владельца этой территории входит вывоз мусора и обеспечение чистоты на соответствующей территории.